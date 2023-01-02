В социальных сетях сообщают о взрывах в воронеже*, но пока официального подтверждения происшествия нет.

Сообщается, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор.

Об этом сообщают местные паблики.

Известно, что на этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что ночью на этом аэродроме звучала воздушная тревога.

Сообщается, что взрыв, который в рф называют «хлопком», был очень мощным и его слышали во всех районах воронежа.

Взрывы на аэродроме в энгельсе: минобороны рф выпустило заявление. В российском городе энглельс, где находится военный аэродром, прогремело несколько взрывов.

Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.

Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».