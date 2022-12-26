СМИ: на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв

В сети говорят о трех жертвах и пострадавших.

В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе* (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар. Власти говорят, что ситуация контролирована, а на месте работают профильные службы.

Об этом пишут росСМИ.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Губернатор саратовской области роман бусаргин отметил, что жителям ничего не угрожает и не подтвердил, что в городе начата эвакуация. Он сказал, что данные о происшествии уточняют силовые структуры.

В сети публикуют видео, на которых слышен громкий «хлопок», местные жители, проживающие недалеко от аэродрома, говорят, что у них выбило окна и звучала сирена.

Отметим, что стратегическую авиацию с этого аэродрома российская армия использует для нанесения ударов по территории Украины. Там хранятся бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

«Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​»Шайковка» в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».