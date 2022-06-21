СМИ выяснили, как ЕС собирается добить россию седьмым пакетом санкций

Страны Скандинавии и Восточной Европы предлагают вводить новые санкции, в то время как Германия и Нидерланды хотят сосредоточиться на применении существующих мер и купировать схемы обхода уже введенных ограничений.

В новый пакет санкций против россии*, которые введет Евросоюз за то, что путин начал полномасштабную войну с Украиной, войдет российское золото.

Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что 23-24 июня пройдет саммит стран Евросоюза. Именно там и прозвучат подготовленные на этот счет предложения. Правда, пока неясно, что именно затронут новые санкции – импорт золота в рф, экспорт или что-то еще.

Однако сообщается, что новый документ является компромиссом между позициями различных участников. Отметим, что золото является одним из ключевых активов для центробанка рф.

Ранее наш сайт сообщал, что берлинская епархия рпц возьмется за переубеждение немцев относительно войны в Украине.

Кроме того, Курсор писал, что эксперт рассказал о ловушке, в которую попадают США, затягивая поставки оружия Украине.

Еще напомним, что экономический форум в россии стал символом провальной политики путина.