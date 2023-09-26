У россиян впервые спросили мнение об уходе путина – в чем замысел кремля

Есть мнение, что российское правительство хочет провернуть старый проверенный трюк.

В *кремле поручили узнать, как жители россии относятся к идее возможного ухода с поста президента владимира путина.

Об этом сообщил политолог Аббас Галлямов.

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках нового исследования задают россиянам следующие любопытные вопросы:

Уход путина с поста президента улучшит, ухудшит или не изменит ситуацию в стране?

Мог бы кто-то заменить путина на посту президента? Если да, то кто именно?

По словам эксперта, это является очень интересной историей, потому что раньше раздумывать над такими вопросами в кремле не позволяли. Он выделил три возможных объяснения этой инициативы.

Согласно первому варианту, в кремле раздумывают над "спектаклем" с заявлением путина о том, что он не выдвинет свою кандидатуру на выборы.

"И последующим всенародным плачем по этому поводу, сопровождаемым призывами не уходить. Это что-то вроде того трюка, который проделывали, например, в свое время Иван Грозный, уехавший в Александровскую слободу, и Борис Годунов, удалившийся в Новодевичий монастырь", – рассказал он.

Согласно второму варианту, кремлевский диктатор всерьез раздумывает над запуском операции "Преемник". К слову, недавно Галлямов рассказывал, кто может сменить президента россии на этом посту.

Согласно третьему варианту, путин может думать над тем, не "оторвать ли ему голову" тем деятелям, которые подбираются к нему по популярности.

Также "Курсор" сообщал, что экс-депутат госдумы рф ответил, способны ли россияне свергнуть путина.

Помимо этого россиянка приехала в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!