Солдаты рф в Украине стали саботировать приказы офицеров во время наступлений

В Генеральном штабе Украины рассказали, что среди военных армии российской федерации* все чаще случаются случаи неповиновения приказам.

Многие российские солдаты, воюющие в Украине, деморализованы и не хотят идти в наступательные операции, поэтому стали саботировать приказы своих офицеров.

Об этом свидетельствуют данные украинской военной разведки.

В Генштабе Украины рассказали, что случаи саботажа приказов российского командования участились, когда от солдат требуют идти в атаку. Вероятно, они не хотят погибать на поле боя во время непродуманных наступательных действий.

Российская армия продолжает нести большие потери, оккупанты из-за этого находятся в деморализованном состоянии и ищут любые способы, чтобы избежать боевых действий, в частности пытаются нанести себе увечья, чтобы их направили в госпиталь или отправили домой.

«Курсор» писал ранее, что Служба безопасности Украины обнародовала подборку телефонных разговоров, в которых родные дают военным российской федерации «советы», как сбежать с войны.

Еще мы писали, что в российских колониях начали устраивать бунты, потому что заключенные не хотят идти воевать в Украину. Один недавно произошел в Якутии.

Напомним, россияне начали во временно оккупированном Мариуполе волну мобилизации, они начали вербовать мужчин призывного возраста с помощью обмана, предлагая устроиться на работу в «государственную военизированную горноспасательную службу».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!