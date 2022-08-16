Не хотят на войну в Украину: заключенные рф начали устраивать бунты

Российская федерация* проводит среди заключенных мобилизацию, но третья волна оказалась критической, потому что начались бунты.

В российских колониях начали устраивать бунты, потому что заключенные не хотят идти воевать в Украину. Один недавно произошел в Якутии.

Об этом сообщает «24 канал».

В российской федерации произошло три волны мобилизации среди заключенных, но последняя оказалась критической, потому что мужчины не хотят идти на фронт, понимая, что их используют в качестве «пушечного мяса».

Согласно источнику, во время третьей мобилизационной волны в рф заключенных начали наказывать на неповиновение. В колонии, расположенной в поселке Харп, отказчиков с боевым опытом, отправляли в изолятор, а потом отменяли условно-досрочное освобождение и отправляли на тяжелую работу. Известно, что оккупантов избивали и заставляли воевать.

В Якутии после таких волн мобилизации произошел небольшой бунт. Заключенные пытались попасть в изоляторы, ведь оттуда их не смогли бы отправить воевать в Украину.

«Курсор» писал ранее, что руководству российской федерации не удалось реализовать план и собрать многомиллионную армию для войны в Украине, потому что военнослужащие не хотят идти на фронт.

Еще мы писали, что российские солдаты массово пытаются избежать участия в войне против украинских сил. Дошло до того, что оккупанты запретили отпуска в своих рядах из-за нежелания значительного количества военных рф возвращаться на войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!