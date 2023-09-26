В кремле резонансно отреагировали на избиение человека сыном кадырова - видео

Представитель путина был лаконичным после резонного вопроса о том, что именно произошло в чечне.

Пресс-секретарь президента *рф дмитрий песков отказался комментировать скандальную ситуацию с сыном рамзана кадырова, которого зовут адам.

Во вторник, 26 сентября, в ходе телефонной беседы представитель владимира путина сразу сказал, что не намерен высказываться касательно избиения, устроенного сыном чеченского лидера.

Когда у него спросили, почему он ответил отказом, песков лаконично сказал:

"Не хочу"

Вот видео беседы с пресс-секретарем президента российской федерации, не впервые отказывающегося давать комментарии по подобным скандальным темам:

Напомним, что вчера, 25 сентября, рамзан кадыров опубликовал видео, на котором его сын адам избивает Никиту Журавеля. Последний находится в чеченском СИЗО за сжигание Корана.

По словам лидера чечни, его сын "побил и правильно сделал". Он утверждает, что в отношении людей, посягнувших на любые священные книги и этим самым оскорбившим людей, нужно применять суровое наказание. По этой причине он гордится поступком адама.

Вскоре после этого российские журналисты выяснили интересные подробности об этом скандальном ролике, а также рассказали о том, как будет происходить "поиск виновных" в связи с этим инцидентом.

Кроме этого, российская деятельница Ксения Собчак рассказал о 40-минутном видеозвонке, который у нее состоялся с кадыровым. Она утверждает, что чеченский лидер сам позвонил к ней после того, как собчак выразила негодование из-за публикации видео с избиением.

Путинист ей сказал, что не стал наказывать своего сына и гордится его "мужественным" поступком. Также Собчак упомянула, в каком состоянии находился кадыров.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!