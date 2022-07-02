Советник президента Украины рассказал о планах на остров Змеиный

Украинские военные вряд ли займут остров Змеиный, покинутый российскими военными, поскольку Украине не нужна своя «Чернобаевка» (село недалеко от Херсона, где российских оккупантов неоднократно накрывали ракетными обстрелами). Таким мнением поделился советник Администрации Президента Алексей Арестович.
«Скорее всего, мы туда прилетим и поставим свой флаг. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам не нужна своя Чернобаевка. Зачем повторять их ошибки?» — сказал он.
По мнению представителя ОП, размещение Вооруженных сил Украины в Змеинском гарнизоне «будет идиотизмом», поскольку военные всегда будут находиться под угрозой обстрела со стороны российских войск.
Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.
Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!