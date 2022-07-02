Советник президента Украины рассказал о планах на остров Змеиный

Алексей Арестович, известный украинский военный эксперт и советник Офиса Президента, заявил о том, что украинские войска не будут занимать остров Змеиный из-за угрозы обстрелов со стороны рф.

Украинские военные вряд ли займут остров Змеиный, покинутый российскими военными, поскольку Украине не нужна своя «Чернобаевка» (село недалеко от Херсона, где российских оккупантов неоднократно накрывали ракетными обстрелами). Таким мнением поделился советник Администрации Президента Алексей Арестович.

«Скорее всего, мы туда прилетим и поставим свой флаг. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам не нужна своя Чернобаевка. Зачем повторять их ошибки?» — сказал он.

По мнению представителя ОП, размещение Вооруженных сил Украины в Змеинском гарнизоне «будет идиотизмом», поскольку военные всегда будут находиться под угрозой обстрела со стороны российских войск.