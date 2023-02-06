Советник Зеленского прокомментировал заявление Беннета о разговоре с путиным

Украинский чиновник назвал «выдумкой» описание бывшего премьер-министра Нафтали Беннета о том, что он помог сохранить жизнь президенту Владимиру Зеленскому и способствовал прекращению вторжения россии* в его страну.

«Заявления Беннета были странными», — написал в Твиттере старший советник Зеленского Михаил Подоляк.

Он высказался после того, как Беннетт подробно рассказал о своей поездке в москву на встречу с президентом рф владимиром путиным в марте 2022 года во время пятичасового интервью 12-му каналу, опубликованном на YouTube.

путин заверил Беннета, что не станет убивать Зеленского, который в то время прятался в секретном бункере. Он также сказал, что добился уступки от Зеленского, в которой тот согласился не добиваться членства в НАТО. путин, по словам Беннета, также согласился не требовать разоружения Украины.

Полдолык написал в Твиттере, что «утверждения о «посредничестве», которое путин якобы дал «гарантии не убивать» [и] «Запад прервал многообещающие переговоры», являются фикцией».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, что «в прошлом путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал».

«Не дайте себя одурачить: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана», — сказал Кулеба.

Ранее Курсор писал, что Беннет рассказал, как просил путина не убивать Зеленского. «Путин заверил меня, что не убьет Зеленского», — сказал Беннет.

Курсор сообщал, что у Зеленского указали на странные несоответствия в заявлении Беннета. Неожиданное заявление Беннета о просьбах «сохранить жизнь Зеленскому» странным образом появилось через год после начала войны в Украине на фоне слухов о желании бывшего премьер-министра вернуться в политику.

Наша редакция писала, что Беннет заявил, что вернется в политику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.