США и НАТО убеждают Украину начать переговоры с россией: СМИ

В Белом доме оценивают риски ядерного удара по Украине, а также отношения москвы и Пекина.

В НАТО и США полагают, что Украине следует начать переговоры с *россией после освобождения Херсона.

Об этом сообщает La Repubblica.

Журналисты пишут, что американское правительство и руководители Альянса полагают, что поражение армии рф на этом участке позволит запустить «реальные» переговоры между странами. В силу этого американские чиновники убеждают ЕС и Украину в необходимости ведения переговоров Киева с москвой после того, как Херсон будет освобожден ВСУ. Это предложение США выдвинули впервые.

В статье сказано, что есть материалы, циркулирующие между лидерами НАТО и собеседниками из ЕС, где присутствует «предположение, что армия рф сейчас находится под давлением». По мнению чиновников, победа Украины в Херсонской области имеет огромное значение в вопросах войны, политики и дипломатии, и она может стать началом настоящих переговоров.

Помимо важности переговоров и победы Украины на указанном направлении, администрация президента США подняла в материалах два важных аспекта войны. Первый касается риска применения кремлем тактического ядерного оружия, вероятность чего оценивается как «крайне мала», но не равна нулю. У союзников есть опасения, что этом случае «будет трудно сдерживать нервозность некоторых стран» вроде Польши.

Второй фактор ‒ отношения россии и Китая. В США опасаются, что в случае поражения Пекин станет еще больше влиять на москву. В Белом доме предпочитают «иметь враждебного лидера, но более уязвимого и независимого от Пекина».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!