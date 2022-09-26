США предупредили россию о «катастрофических» последствиях ядерного удара

Президент рф владимир путин* выступил с едва завуалированной угрозой применения ядерного оружия в своей речи, в которой он объявил о мобилизации резервистов.

Соединенные Штаты в частном порядке предупредили россию о «катастрофических» последствиях, если она применит ядерное оружие в рамках вторжения на Украину, заявили высокопоставленные официальные лица США.

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью, которое транслировалось в воскресенье, подтвердил сообщения о том, что Соединенные Штаты направили рф частные предупреждения, чтобы они держались подальше от ядерной войны.

«Мы были очень откровенны с русскими публично, а также в частном порядке, чтобы прекратить пустые разговоры о ядерном оружии», — сказал Блинкен программе CBS News «60 Minutes» в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

«Очень важно, чтобы Москва нас услышала и знала от нас, что последствия будут ужасающими. И мы сделали это очень ясно. Любое применение ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно, для страны, применяющей его, но и для многих других», — сказал Блинкен.

Джейк Салливан, советник президента Джо Байдена по нацбезопасности, заявил в отдельном интервью накануне, что Соединенные Штаты предупредили россию на «очень высоком уровне» о «катастрофических последствиях» применения ядерного оружия.

«США и их союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», — заявил Салливан в программе CBS.

США и рф являются крупнейшими в мире державами, обладающими ядерным оружием, но помимо угроз планетарного уничтожения, российская военная доктрина позволяет использовать тактическое ядерное оружие на поле боя, чтобы заставить противника отступить.

Ни одна страна не применила ядерное оружие на поле боя, кроме США в 1945 году, когда они разрушили японские города Хиросима и Нагасаки. Тогда погибло более 200 000 человек. Через несколько дней имперская Япония сдалась, положив конец Второй мировой войне.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, почему путин хочет закончить войну до 15 ноября. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина со старым советским оружием смогла переломить ход войны и «перемолоть» армию рф.

Курсор сообщал, что в Офисе украинского президента уверены, что россия вынуждена проводить мобилизацию из-за того, что несет рекордные потери. Но даже сейчас кремль не в состоянии это признать и отрицает, что отправляет россиян на верную смерть.

Ранее эксперт рассказал, возможно ли лишить россию ядерного статуса.

Напомним, что генерал оценил вероятность ядерной войны и высказался о действиях путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!