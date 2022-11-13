США посоветовали Зеленскому сформулировать «реалистичные» переговорные требования

Вашингтон дал понять Киеву, что Украина, как минимум, должны быть открытой к дипломатическому пути.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о перспективе прекращения войны посредством переговорного процесса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это прозвучало во время их встречи в Киеве, состоявшейся 4 ноября. Два проинформированных дипломата утверждают, что Салливан дал рекомендации украинскому лидеру касаемо разработки конструктивных и «реалистичных» требований к переговорам. В частности, это касается пересмотра цели о возвращении оккупированного Крыма в состав Украины.

Таким образом, Вашингтон дал понять Киеву, что Украина, как минимум, должны быть открытой к переговорному процессу с *россией. Также Салливан заявил, что задача США в рамках войны в Украине – предоставление качественного вооружения ВСУ.

Это нужно для того, чтобы при появлении возможности для дипломатии Украина находилась в лучшем положении за столом переговоров. Дополнительно американский чиновник сказал, что США не давят на Украину в вопросе переговоров, а призыв к пересмотру некоторых политических позиций Киева носит лишь рекомендательный характер.

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