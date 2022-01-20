США разрешили балтийским государствам поставлять в Украину оружие американского производства

Государственный департамент США дал добро Литве, Латвии и Эстонии на отправку ракет и другого оружия американского производства в Украину, в связи с возможным вторжением России в Украину.

В соответствии с правилами экспортного контроля страны должны получить одобрение Государственного департамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное из США, третьим сторонам.

В соответствии с правилами экспортного контроля страны должны получить одобрение Государственного департамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное из США, третьим сторонам.

По словам одного из источников, соглашения о передаче третьим сторонам позволят Эстонии передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве — ракеты Stinger.

Эта новость появилась поздно вечером в среду после того, как Байден заявил на пресс-конференции, что Россия дорого заплатит, если вторгнется в Украину.

Российские официальные лица неоднократно отрицали планы вторжения в Украину, но Кремль сосредоточил около 100 000 военнослужащих у границ Украины, что, по мнению Запада, является подготовкой к войне, чтобы помешать Украине когда-либо присоединиться к западному альянсу безопасности НАТО.