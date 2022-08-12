Сталинские репрессии в россии: 40 процентов генералов находятся под следствием

В высших эшелонах власти рф процветает система репрессий, заложенная еще Сталиным и взятая на вооружение всеми силовыми структурами, из которых и вышел путин.

В россии* около 30–40% генералов и офицеров отстранены и находятся под следствием. Даже шойгу и герасимов остаются у должностей только формально.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, причина задержания 40% высокопоставленных военных чиновников, которые принимали участие в планировании войны против Украины: провал стратегических планов.

Министр обороны рф шойгу и начальник генштаба герасимов остаются на должностях «исключительно для предотвращения дискредитации высшего военного руководства».

Также у Громова есть информация, что скоро сталинские чистки пройдут в Крыму. Там сменят командование Черноморским флотом в Севастополе. Уволят адмирала Осипова, который занимает должность с мая 2019 года.

«Курсор» писал, что в Великобритании оценили планы путина по захвату Украины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что рф вместо запланированных трех дней воюет против Украины уже почти шесть месяцев, неся при этом огромные потери.

«Курсор» сообщал, что из-за войны, которую российская федерация начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. США ликвидировали террориста недавно в собственном доме.

Напомним, СМИ писали, что Запорожскую АЭС заминировали террористы из «Вагнера».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!