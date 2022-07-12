Стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания

Министерство обороны Испании открыто для переговоров о возможной передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113, находящихся на хранении.
На данный момент изучается вопрос передачи военной техники, «как находящейся на хранении, так и неиспользуемой и недействующей», в ответ на неоднократные просьбы Киева, вызванные военной агрессией москвы*.
Отмечается, что как только Leopard 2A4 и M113 станут собственностью Украины, правительство Владимира Зеленского профинансирует их обновление и модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда мира.
Для этого необходимо подписать контракты с испанскими компаниями.
Ранее Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что цель россии — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.
Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.
Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!