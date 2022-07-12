Стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания

Испанские власти, по сообщениям местных СМИ, готовы передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4. Украина, в свою очередь, намерена модифицировать эти танки.

Министерство обороны Испании открыто для переговоров о возможной передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113, находящихся на хранении.

На данный момент изучается вопрос передачи военной техники, «как находящейся на хранении, так и неиспользуемой и недействующей», в ответ на неоднократные просьбы Киева, вызванные военной агрессией москвы*.

Отмечается, что как только Leopard 2A4 и M113 станут собственностью Украины, правительство Владимира Зеленского профинансирует их обновление и модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда мира.

Для этого необходимо подписать контракты с испанскими компаниями.