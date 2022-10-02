Стало известно, какие шансы у Украины быть принятой в НАТО

Заявка Украины на вступление в НАТО уже получила одобрение многих стран, которые однозначно подтвердили, что «не признают аннексии украинских территорий».

Девять стран НАТО уже официально поддержали членство Украины в Альянсе, таким образом Украина уже получила 40-процентную гарантию вступления в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении стран: Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии.

Эти европейские государства однозначно заявили, что не признают аннексии украинских территорий и призвали «всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине».

Еще ряд стран, такие как Германия, США и Канада словесно заявили о поддержке Украины в ее стремлении вступить в Альянс.

Всего в НАТО входит 30 стран. 12 уже «за» присоединение Украины.

Ранее Курсор писал, что Украина подала заявку на вступление в НАТО. По словам Зеленского, де-факто Украина уже доказала совместимость со стандартами Североатлантического Альянса.

Также мы информировали, что в НАТО ответили Украине относительно подачи заявки на вступление в Альянс. По словам Столтенберга, решение относительно возможного членства Украины будут принимать все 30 стран-членов.

Кроме того, в связи с этой информацией, мы публиковали перехват разговора: российские солдаты боятся, что Сталлоне и Шварценеггер будут воевать за Украину.

Также наш сайт писал, что сейчас есть все предпосылки для покушения на путина — российский политик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!