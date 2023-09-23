В ВСУ заявили о подготовке новых ударов по черноморскому фоту рф

В результате ударов по Севастополю и штабу флота рф украинским войскам удалось подавить врага морально.

Украинские войска будут наращивать интенсивность ударов по оккупированному рф* Крыму, а также по черноморскому флоту противника.

Об этом заявила глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире украинских телеканалов.

Она подчеркнула, что вчерашний удар Украины по генштабу черноморского флота рф - это е только серьезное ослабление противника, но и хороший морально-психологический момент. Россияне начали нервничать и даже откровенно паниковать, ведь больше не чувствуют себя в безопасности в море и в Крыму в частности.

По ее словам, ВСУ четко и правильно выбрали цель, ведь штаб - это мозговой центр, концентрация руководящего состава и его поражение - это внесение дополнительно сумбура в управление войсками. Управление войсками понесло серьезные потери, сейчас у россиян нет налаженной системы управления. А это дает Украине время на планирование новых ударов и нанесение новых потерь рф.

Гуменюк заверила, что взрывы будут продолжаться, целей у ВСУ и спецслужб много. Сюрпризы для россиян будут еще и еще, и они не имеют против них противодействия, сказала она.

"Курсор" ранее сообщал, что 22 сентября, по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!