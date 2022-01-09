В аэропорт Алматы стягивается военная техника

Видео с места событий показали в сети.

Стало известно о том, что к аэропорту Алматы стягивается военная техника. Так, Российские солдаты из сил ОДКБ начали тренировки в Казахстане по предотвращению внештатных ситуаций.

Об этом сообщили на телеграм-канале Mash.

Кроме того, сообщается, что первые российские солдаты также высадились на аэродроме Байконура.

Также показали видео с места событий.

Напомним, что в Казахстане продолжаются жесткие протесты, направленные против власти Нурсултана Назарбаева и президента страны Касыма-Жомарта Токаева. ОДКБ во главе с Россией направило в Казахстан войска для того, чтобы организовать порядок на улицах. Однако оппозиция уверена, что это попытка оккупировать Казахстан.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно о гибели четырёхлетней девочки в Алматы. Об этом сообщила детский омбудсмен Аружан Саин.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в министерстве иностранных дел Израиля сообщили о гибели 22-летнего израильтянина Левана Кучиашвили.

Еще напомним, что дипломаты США и РФ начали словесную перепалку из-за Казахстана.

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