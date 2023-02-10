Стало известно о зверствах полковника рф по отношению к украинским пленным

Экс-офицер рф* константин ефремов, который раскаялся в участии в нападении на Украину, поведал журналистам о полковнике рф виталии шопаге. Последний, по его словам, с особой жестокостью проводил допросы украинских пленных, пишет Настоящее время.

Однажды шопага прострелил руку и ногу украинскому снайперу из 36-й бригады ВСУ, защищавшему «Азовсталь». Это произошло, когда полковник узнал о роде деятельности допрашиваемого. Журналистам не удалось связаться с пострадавшим, его след оборвался после госпитализации.

По словам ефремова, часто нетрезвый шопага приставлял к голове пленных пистолет и требовал назвать имена «националистов». При чем он напивался иногда до такой степени, что его речь была невнятной. Также полковник любил угрожать изнасилованием.

«Он мог спустить с него штаны, трусы: пленник находился с завязанными глазами. И крикнуть: «Сейчас я позову кого-нибудь из дагестанцев, он тебя изнасилует!» Или говорит: «Девушка у тебя есть?» Тот отвечает: «Да, есть». И тогда он с него спускает штаны и кричит: «Несите швабру. Сейчас мы тебе ее засунем, снимем на видео и отправим девушке! Будешь тоже как девушка!» — рассказал экс-офицер.

45-летний шопага закончил иркутское авиационное училище, служил в улан-удэ и в грозном. Бывшая жена оккупанта Елена, которая воспитывает их общую дочь, не верит в зверства оккупанта. Заявляет, что знает его «адекватным человеком».

Известно, что недавно полковника повысили по службе в штабе 58-й армии.

В ходе вторжения в Украину шопага занимался политической работой совместно с кураторами из фсб, в частности «обрабатывал» тех россиян», которые отказывались служить.

Напомним, командир российского подразделения «русич» алексей мильчаков призвал пытать и убивать украинских военнопленных.

Еще сообщалось, что все освобождены из плена защитники «Азовстали» нуждаются в помощи, поскольку сильно пострадали после пыток россиянами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!