Заместитель командира «Азова» рассказал, как россияне издевались над пленными

Ко всем защитникам» Азовстали» россияне применялись пытки. Сейчас они все нуждаются в помощи.

Все освобождены из плена защитники «Азовстали» нуждаются в помощи, поскольку имеют очень сложное моральное и физическое состояние. Солдаты рф жестко их пытали и всячески издевались над бойцами.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал заместитель командира полка «Азов» с позывным «Мольфар».

По его словам, ко всем украинским военным применяли пытки.

Сейчас освобожденным из плена оказывается медицинская помощь, потому что абсолютно все ребята нуждаются в ней, сказал он. У них очень сложное как моральное, так и физическое состояние. Ко всем применялись пытки. Это подтвержденная информация с их слов.

«Ребята рассказывают очень страшные истории. Им нужна соответствующая реабилитация, сейчас предоставляют лечение в лучших учреждениях. Делаем все, чтобы стабилизировать их физическое и моральное состояние», — подчеркнул «Мольфар».

Мужчина пояснил, что часть командиров находилась в Москве, а остальные пленные — в Донецком СИЗО и в Оленевке. Их били и морили голодом, часто не давали воды. Есть бойцы, которые потеряли до 50% своего веса, возмутился военный.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!