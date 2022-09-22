Лишение конечностей и шантаж родных: командир-неонацист рф призвал убивать и пытать пленных украинцев

Командир российского подразделения «Русич» Алексей Мильчаков призвал пытать и убивать украинских военнопленных, а также поделился детальной инструкцией для совершения этих действий.

Оккупант, имеющий прозвище «Фриц», считает, что если у военного рф появились пленные солдаты или офицеры Украины, то ему не нужно сообщать об этом вышестоящему командованию. Если же это произошло, то нужно доложить, что украинец ранен и может погибнуть, даже если это ложь.

«При наличии времени и возможностей – допросите пленных солдат противника. Сперва без физического давления, затем повторно, с элементами воздействия такими как: отрубить пальцы, отрезать ухо, удары в область паха и суставов, загнать иголки под ногти. Главное, чтоб противник мог сознательно отвечать на вопросы», – написал Мильчаков в своем Telegram-канале.

Командир считает, что военнопленного можно снимать на видео и задавать вопросы о:

его воинской части, звании, должности;

местонахождении известных командных пунктов, позициях, путях снабжения;

количестве техники;

количестве тяжелого вооружения;

способах осуществления подвоз;

использующихся частотах связи;

моральном состоянии внутри подразделения.

После проведения допроса неонацист рекомендует пленного расстрелять, не привлекая внимания, или зарезать. По его словам, нужно, чтобы все военные приняли в этом участие, ибо это поможет сохранить тайну произошедшего.

Либо же, по словам Мильчакова, военнопленного можно ранить и отправить в больницу. Наносить удар он советует в область печени и паха, чтобы человек точно не выжил. Стрелять командир «Русича» советует с короткой дистанции через арамидный пакет, чтобы избежать ожогов на теле, которые могут показать умышленный характер ранения.

«Не бойтесь убивать пленных! Особисты и те, кому они важны для отчетности, на передовой не появляются. Наказания за это не последует никакого. Кстати, тела убитых, если можете установить личность, тоже не отдавайте так. Снимайте координаты точного захоронения, делайте фото чтоб видно было лицо и предлагайте родне купить данные о месте захоронения сына, мужа и прочего за сумму от 2 до 5 тысяч долларов. Деньги могут перевести на биткойн кошелек (а вами быть потрачены на экипировку, дроны и.т.д.)», – добавил Мильчаков.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!