Стало известно, сколько белорусов согласились воевать против Украины

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, сколько белорусов подписали соглашение на участие в войне против Украины.

Российская федерация* продолжает пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины. Согласно данным, около 13 белорусских действующих и бывших военных уже согласились идти на фронт.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, возле украинской границы развернуты 6 батальонов Вооруженных сил Беларуси, которые выполняют задачи в приграничных районах. По имеющимся данным, соглашение пойти на войну против Украины уже подписали около 13 тысяч белорусских военнослужащих, но главной их мотивацией является не «денацификация» или «защита прав русскоязычных», а именно материальное вознаграждение.

«Курсор» писал ранее, что Беларусь продолжает позволять российской федерации использовать свою территорию и воздушное пространство для атак на Украину. В последнее время на территорию страны россияне свозят все больше оружия.

Еще мы писали, что Министерство обороны Беларуси объявило, что более 250 белорусских военнослужащих примут участие в российских учениях «Восток-2022».

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил свою армию на сбор урожая, чтобы она не воевала в Украине.