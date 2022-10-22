В Тегеране прокомментировали призыв расследовать использование иранских беспилотников в Украине

Представитель МИД Ирана Насер Канани решительно осудил призыв Франции, Германии и Великобритании провести расследование в ООН в отношении предполагаемого использования *россией беспилотников иранского производства в Украине.

Об этом сообщает Walla.

Это произошло 22 октября, в субботу. Чиновник считает, что обвинения в адрес Ирана являются «ложными и безосновательными».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что Иран в рамках помощи войскам россии, может отправлять оккупантам дополнительные ударные беспилотники. По его словам, кремль может получить десятки таких БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке есть еще больше. Блинкен утверждает, что США пытаются противодействовать усилиям Тегерана и усиливать способности Украины отражать вражеские атаки.

«Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и сдержать. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или любых других систем вооружения, которыми может заниматься Иран», – сказал Блинкен.

Также «Курсор» сообщал, что в США подтвердили, что иранские военные были в Крыму и помогали рф. По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джона Кирби, иранцы предоставляли россиянам инструкции и техническую поддержку для запуска иранских дронов-камикадзе.

Помимо этого, недавно Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта, который жалуется на плохое обеспечение и носит краденную одежду.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!