Стало известно, сколько рф выпустила ракет по Украине этим утром

Сегодня утром, 22 октября, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российская федерация снова атаковала ракетами крупные города. Из-за «прилетов» во многих регионах пропало электричество и водоснабжение. Однако украинская армия сумела сбить 18 крылатых вражеских ракет.

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

С 7 до 11 утра российские войска атаковали по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района волгодонска* ростовской области. Выпущено 18 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Атакованы были объекты критической инфраструктуры в различных областях страны.

«Курсор» писал ранее, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на массированный ракетный обстрел рф и отметил, что мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. С каждым днем Украина становится только злее, а значит российские оккупанты будут получать сильнейший ответный удар.

Еще мы писали, что российская федерация на фронте в Украине продолжает терять большое количество техники. Согласно данным журналистов, по сравнению с ВСУ, армия страны-агрессора лишилась уже 1392 танка.

Напомним, армия рф настолько исчерпала свои запасы ракет, что вынуждены задействовать «Калибры» в варианте, созданном для старта с подводных лодок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!