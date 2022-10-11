«Сцепив зубы»: в Днепре за ночь восстановили разрушенную взрывом ракеты дорогу

«Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить столетиями», — заявил мэр Днепра, с гордостью показав работу по устранению последствий ракетного удара рф.

Во время массированных ракетных обстрелов Украины 10 октября в областном центре Днепре российская ракета повредила дорогу и взрывной волной зацепила проезжавший мимо общественный автобус. В больницу с ранениями разной тяжести попали 15 пассажиров.

Мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook, как комунальные службы буквально совершили подвиг, восстановив разрушенное полотно за одну ночь.

Он показал фото, того что было — огромная воронка посреди дороги, в которую легко поместился бы стоящий рядом автобус. И для сравнения — рядом тот результат, которого удалось достигнуть самоотверженной работой городских служб. По словам Филатова, люди работали всю ночь, «сцепив зубы».

«Мы все восстановим и все отстроим», — подчеркнул он.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!