Суд рф отказался наказывать профессора, отрицавшего Холокост

3 марта *санкт-петербургский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении профессора владимира матвеева, который был обвинен по статье о «реабилитации нацизма» за отрицание Холокоста.

Об этом пишет «The Insider«.

Дело было закрыто по ходатайству защиты матвеева, так как истек срок давности, и сторона обвинения не возражала. Процесс проходил в закрытом режиме и был рассматриваем с присяжными заседателями, которых суд, в связи с заявлением ходатайства о прекращении уголовного дела, распустил.

В марте 2021 года прокуратура ленинградской области заявила о возбуждении уголовного дела после того, как матвеев отрицал Холокост на мероприятии для педагогов. Он назвал Холокост «мифом» в ходе своей лекции в январе 2021 года. В ходе лекции матвеев называл вымышленными данные о сжигании евреев в печах в концлагерях и о шести миллионах погибших.

В феврале 2021 года было сообщено, что матвеев был уволен из санкт-П=петербургского государственного экономического университета и из российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Напомним, продюсер CNN Идрис Муктар Ибрагим объявил себя членом «#TeamHitler» в Твиттере, описав террористов ХАМАСа как «борцов за освобождение, защищающих свою землю». В результате американское издание разорвало с ним отношения. Исполнительный директор HonestReporting Гил Хоффман сказал, что в организации будут и дальше за тем, чтобы те, кто призывает к уничтожению еврейского народа, не сообщали новости об Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.