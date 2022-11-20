Продюсера известного СМИ уволили за антиизраильские высказывания

Антисемит считает, что террористы ХАМАСа – «борцы за освобождение, защищающие свою землю».

Американское издание CNN разорвало отношения с продюсером «TeamHitler» после того, как организация Honest Reporting разоблачил его.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Наблюдательная неправительственная организация недавно сообщила, что продюсер CNN Идрис Муктар Ибрагим объявил себя членом «#TeamHitler» в Твиттере, описав террористов ХАМАСа как «борцов за освобождение, защищающих свою землю».

«После того, как HonestReporting уведомил CNN об оскорбительной истории их продюсера в социальных сетях, представитель немедленно заверил нас, что дело расследуется. Однако последовала оглушительная тишина, заставившая нас задаться вопросом, серьезно ли CNN относится к сотруднику, который прославлял Адольфа Гитлера и расточал похвалы террористической группе», – сказано в сообщении Honest Reporting.

В результате организация призвала своих последователей связаться с CNN по этому поводу. HonestReporting вскоре получил ответ, где было сказано следующее:

«Идрис работал внештатным сотрудником CNN. Мы не знали об этих твитах, которые были опубликованы до того, как мы начали с ним работать. Мы сообщили ему, что больше не будем с ним работать в будущем»

Исполнительный директор HonestReporting Гил Хоффман сказал, что в организации будут и дальше за тем, чтобы те, кто призывает к уничтожению еврейского народа, не сообщали новости об Израиле.

Ранее директор ФБР заявил, что евреи США находятся под угрозой на фоне роста антисемитизма.

«Курсор» сообщал, что антисемита признали виновным в нападении на евреев в Лондоне.

Помимо этого француза, отрицавшего Холокост, арестовали в Шотландии.