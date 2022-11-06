Связанный с фсб российский депутат продолжает владеть имуществом в Европе — СМИ

Несмотря на постоянную работу европейских правительств по поиску активов подсанкционных российских политиков и чиновников, все еще находятся такие, чьи объекты частной собственности остаются без должного внимания.

Тесно связанный с российскими спецслужбами и находящийся под европейскими санкциями депутат госдумы российской федерации*, заместитель главы комитета по делам соотечественников константин затулин продолжает владеть недвижимостью в Испании.

Об этом сообщает Robert Lansing Institute (RLI).

В частности, отмечается, что правительство Испании с марта 2022 года занимается поиском активов российских политиков. Обнаружить пытаются финансовые инвестиции, объекты частной собственности и другие активы представителей страны-агрессора. Однако некоторые объекты собственности граждан рф не попадают в поле зрения правительства европейских стран.

«Так, депутат государственной думы рфКонстантин Затулин, заместитель главы комитета по делам соотечественников, владеет в Испании квартирой площадью 94.2 кв.м., расположенной в городе Торревьеха, муниципалитет Аликанте, по адресу 23 Gabriela Mistral», — говорится в сообщении.

RLI отмечает, что затулин тесно связан с фсб рф и принимал активное участие в аннексии Крыма. Министерством иностранных дел Азербайджана на него также наложены санкции. А за последние недели Затулин подлил огня в эскалацию на украинско-белорусской границе своими провокационными и абсурдными заявлениями о том, что Украина якобы планирует вторжение в эту страну.

«Затулин, вероятно, выполняет задачи в рамках проводимой российской разведкой информационно-психологической операции, нацеленной на склонение режима лукашенко на непосредственное участие в войне рф против Украины», — говорится в материале.

Курсор писал ранее, что российская федерация не останавливает свою агрессию против Украины, а наоборот, обостряет ситуацию. За незаконно проведенные на оккупированных землях Украины «референдумы», Евросоюз решил усилить санкции против страны-агрессора.

Еще мы сообщали, что власти российской федерации обходят западные санкции касательно продажи алмазов. Каждый месяц россия зарабатывает сотни миллионов долларов, продавая драгоценные камни.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!