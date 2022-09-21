Сыну пескова предложили отправиться на войну в Украину: что он ответил

Сына чиновника по имени Николай удивил этот звонок от вымышленного представителя военного комиссариата. Сперва соратник оппозиционера сказал, что пескову-младшему отправили повестку, не перезвонил по указанному в документе номеру и не явился в военный комиссариат.

Сын пресс-секретаря сказал, что он не приедет в военкомат.

«Если вы знаете, что я господин *песков, вы должны понимать, насколько это неправильно, чтобы я находился в военкомате. Короче, я буду это решать на другом уровне, чтобы понимать, как правильно это сделать», – ответил он.

По словам Дмитрия, он хочет понять, что конкретно происходит и какие у него есть права. Ему ответили, что сейчас в россии происходит мобилизация, объявленная президентом владимиром путиным. Также «военком» ответил, что если россиянин не явится в нужное место, то к нему могут применить административные меры.

«Завтра чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. Мне надо сначала все правильно сделать. У меня проблемы защищать родину нет – но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам просто о политических определенных нюансах», – добавил он и не стал объяснять, что именно он подразумевает под «определенными политическими нюансами».

Эту ситуацию уже прокомментировал сам пресс-секретарь путина. По его словам, из беседы его сына с вымышленным военкомом вырезали часть. По всей видимости, пескова нисколько не смущает тот факт, что соратники Навального говорили с его сыном в прямом эфире.

«Сначала попросите выложить их весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что в россии начались массовые митинги против мобилизации. Видео с мест событий уже попали в сеть.

Также «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!