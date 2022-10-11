Тина Кароль направила Ксению Собчак вслед за российским кораблем

Популярная украинская певица Тина Кароль (Таня Либерман) на своей странице в социальной сети жестко прокомментировала высказывания пропагандистки Ксении Собчак.

Собчак позволила себе высказаться о своем видении относительности деятельности Степана Бандеры.

«Бандеровцы творили страшные вещи – это правда. И батальон «Азов» – типичные нацисты. Кто же спорит? И что из этого? У них своя жизнь, это их основы. У нас своя страна и нам есть с чем в ней разбираться», – написала Ксения Собчак в соцсетях.

Тина Кароль в ответ выразила свою позицию четко и просто. В сториз она опубликовала скриншот ответа Собчак и сопровождала его советом о направлении дальнейшего движения, явно подразумевая направление российского военного корабля.

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