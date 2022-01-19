Токаев полностью прекратил действие режима ЧП в Казахстане

Президент Казахстана объявил об окончании режима ЧП в Казахстане.

В Казахстане с полуночи 19 января было отменено чрезвычайное положение в Нурсултане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Об этом сообщает КазТАГ.

Комендантский час и другие временные ограничения, введенные во время объявления чрезвычайного положения, были отменены.

Ранее президент Касим Жомарт-Токаев отменил чрезвычайное положение в другом регионе раньше, чем планировалось.

Также читайте о том, что в Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика. Стало известно о том, что полковник Комитета государственной безопасности Казахстана Азамат Ибраев был обнаружен мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Согласно сведениям, он упал с высоты.

Также сообщалось о том, что российские военные покинули Казахстан . Войска были частью сил, направленных в качестве миротворцев Организацией коллективного договора безопасности, в которой состоят шесть бывших советских республик. ОДКБ отправили около 2000 военных в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.