Токаев полностью прекратил действие режима ЧП в Казахстане

11:13, Сегодня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев фото
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Фото: depositphotos.com

Президент Казахстана объявил об окончании режима ЧП в Казахстане.

В Казахстане с полуночи 19 января было отменено чрезвычайное положение в Нурсултане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Об этом сообщает КазТАГ.

Комендантский час и другие временные ограничения, введенные во время объявления чрезвычайного положения, были отменены.

Ранее президент Касим Жомарт-Токаев отменил чрезвычайное положение в другом регионе раньше, чем планировалось.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал самые жуткие фото протестов в Казахстане.
Также читайте о том, что в Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика. Стало известно о том, что полковник Комитета государственной безопасности Казахстана Азамат Ибраев был обнаружен мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Согласно сведениям, он упал с высоты.
Также сообщалось о том, что российские военные покинули Казахстан. Войска были частью сил, направленных в качестве миротворцев Организацией коллективного договора безопасности, в которой состоят шесть бывших советских республик. ОДКБ отправили около 2000 военных в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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