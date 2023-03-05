«Лишит за один день»: Трамп публично пригрозил Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на Консервативной конференции политических действий (CPAC) в Вашингтоне, округ Колумбия, что, если он будет переизбран в 2024 году, он «немедленно в первый же день лишит Китай торгового статуса наибольшего благоприятствования».

Трамп также заявил, что выведет США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пояснив, что аббревиатура названия ассоциации означает «Мы скрываем вспышки».

Комментируя общую геополитическую ситуацию в мире, Трамп заметил, что он «единственный кандидат», который может предотвратить Третью мировую войну. «У нас будет третья мировая война, если не действовать быстро», — сказал он.

Бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что его преемник Джо Байден ведет страну «в небытие».

«Джо Байден — преступник», — настаивал он. Комментируя президентские выборы 2020 года, Трамп заявил, что он «выиграл их с большим отрывом». Он также подчеркнул, что выиграл выборы в штате Джорджия.

«Если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец», — заключил Трамп на Консервативной конференции политических действий (CPAC).

Бывший президент США Дональд Трамп заметил, что он «единственный президент в современной истории, у которого не было новых войн».

Он добавил, что его администрация «сделала за четыре года больше, чем любая другая администрация в истории нашей страны… Я буду ставить Америку на первое место каждый раз, каждый божий день».

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