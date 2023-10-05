Появилось видео, которое было снято, когда в самолете пытались нейтрализовать проголодавшегося россиянина с двойным гражданством.

Российский турист решил устроить расправу в самолете "Аэрофлота", летевшем из Бангкока в *москву (рф).

Об этом сообщает российское пропагандистское издание SHOT.

Журналисты утверждали, что 35-летний житель хабаровска Алексей Ф. решил откинуть столик, чтобы в спокойствии насладиться едой во время длительного перелета. Однако когда он кушал, его сосед постоянно ерзал из стороны в сторону, а также качал поднос с трапезой.

"Алексей психанул, схватил вилку и со всей силы начал колоть ею пассажира", – сказано в сообщении.

Агрессивный и проголодавшийся россиянин успел ударить пострадавшего три раза в плечо, грудь и спину. Это заметили бортпроводники, которые отобрали у разъяренного туриста столовый прибор, а самого мужчину скрутили и сковали в пластиковые наручники.

Когда произошла посадка в шереметьево, мужчину передали полицию. Судя по его эмоциональному состоянию, ему потребуется медицинская помощь.

"Я думал, я его пырну, и он исчезнет", – заявил Алексей Ф.

Вскоре журналисты сообщили, что буйный мужчина оказался гражданином рф и Австралии. Он, по предварительной версии, был под воздействием наркотических средств. По словам других пассажиров, Алексей в темной кепке, очках и маске с клапаном встревожил всех еще при посадке.

Во время раздачи еды он начал разгибать зубцы вилки, громко вслух говоря "один удар – четыре дырки". После он неожиданно обзавелся небольшим ножом и спрятал его в рукаве.

В нательной сумке у мужчины обнаружили длинные ножницы и два паспорта рф и Австралии. Оказалось, что у него двойное гражданство.

По словам одной из пассажирок, она начала беседовать с агрессивным мужчиной на английском языке. Тот слегка успокоился и сказал, что у него есть сын и супруга, с которой у него проблемы, и что он несколько лет не был в рф.

Также "Курсор" сообщал, что тысячи россиян могут выслать из одной из стран Европы.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!