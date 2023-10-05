Тысячи россиян могут выслать из одной из стран Европы

Власти страны предложили россиянам альтернативу.

Более 3200 россиян, проживающим в Латвии, отправили письма с предложением о выезде из страны. В этих сообщениях утверждается, что из-за новых требований в законе об иммиграции россиян могут выслать из Латвии.

В качестве альтернативы предлагается подать заявки на получение разрешения на проживание в стране.

Глава управления по вопросам гражданства и миграции, Майру Розе, отметила, что при отправке этих писем выяснилось, что 73 человека находятся за границей, а 200 не имеют зарегистрированного места проживания.

Только россиянам, которые уже начали подавать заявки, могут предоставить двухлетнее продление для сдачи языкового экзамена и получения постоянного разрешения на проживание. Те, кто сдавал экзамен, но еще не прошел проверку по знанию латышского языка, также смогут присоединиться к ним. Россиян, которые не соответствуют этим требованиям, могут быть обязаны покинуть Латвию.

Ранее Министерство образования Латвии рассматривало план запрета изучения русского языка как второго иностранного языка. Этот план хотели внедрить начиная с 2026/2027 года. Школьники смогут выбирать только языки государств-членов Евросоюза в качестве второго иностранного языка. Ранее латвийские школьники нередко выбирали английский язык в качестве первого иностранного, а русский – вторым.

Курсор писал, что российские учителя оконфузились поздравлением путина с днем рождения — при чем тут Бандера.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!