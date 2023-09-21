Тяжелая техника ВСУ впервые прорвала линию суровикина — аналитики рассказали об успехах контрнаступления

Strykers и Marders перешли за укрепленные оборонительные сооружения оккупантов.

Тяжелая военная техника Вооруженных Сил Украины впервые успешно преодолела первую линию обороны, известную как линия суровикина*, в районе села Вербовое в Запорожской области.

Об этом сообщили OSINT-аналитики, основываясь на данные с передовой.

Видеозапись, опубликованная в Twitter-аккаунте imi, демонстрирует, как тяжелая техника, включая бронетранспортеры Stryker и Marder, впервые преодолела препятствия, такие как противотранспортный ров и "зубы дракона".

Аналитик из Американского института изучения войны (ISW) Джордж Баррос также отметил, что украинские вооруженные силы впервые достигли линии суровикина, используя тяжелую технику. Военный аналитик Роб Ли также указал, что 82-я десантно-штурмовая бригада Украины смогла перейти оборонительную линию, используя бронированные машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

Как написал Баррос, техника украинских вооруженных сил, судя по видеозаписи, вероятно, двигалась по дороге, которая была сохранена при строительстве рва и прокладке линии с "зубами дракона". Это может свидетельствовать о разгроме обороны рф на этом участке, и, возможно, это станет началом новой фазы наступления украинских вооруженных сил в этом направлении.

Курсор писал, что главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал, сколько ракет рф ночью выпустила по Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!