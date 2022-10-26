У Ксении Собчак проходит обыск: СМИ сообщают, что телеведущая уже покинула россию

В подмосковье в загородном доме телеведущей Ксении Собчак правоохранительные органы проводят обыски.

Об этом сообщает ВВС.

Накануне вечером стало известно, что был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Официальная информация о деле против Суханова и обысках у Собчак отсутствует, но в российских государственных информационных агентствах активно об этом сообщают.

В частности, утверждается, что обыски в поселке «Горки-8» проводят в рамках расследования дела о вымогательстве, которое возбудили в отношении Суханова. У самой Собчак процессуальный статус в деле отсутствует.

Телеведущая пока что не прокомментировала эту ситуацию. Также российские журналисты пишут, что Собчак покинула *россию через Беларусь, и сейчас находится в Литве. Анонимный источник не сообщил, с чем связана поездка. Он добавил, что до последнего момента все думали, что телеведущая полетит в Турцию, ибо она купила билет именно туда.

Ранее журналисты со ссылкой на многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности рассказали, что россия вербует на войну в Украине членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана. В рф полагают, что они смогут сыграть решающую роль в достижении целей кремля.

Также «Курсор» сообщал о том, что, по мнению эксперта, может спровоцировать распад россии.

Помимо этого, в рф мобилизовали мужчину, который почти не может ходить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!