Россия вербует бывших коммандос Афганистана на войну в Украину — СМИ

Согласно сообщениям, россия занимается вербовкой на войну против Украины членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана.

Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности.

Сообщается, что афганские коммандос в течение почти 20 лет вела борьбу бок о бок с американскими и другими союзными спецподразделениями против Талибана. В россии считают, что именно эти коммандос смогут сыграть решающую роль в достижении российских целей в Украине.

В издании говорят, что сейчас на территории Афганистана и соседних странах находится от 20 000 до 30 000 афганских добровольцев-коммандос. Кроме этого, добавляют, что афганские коммандос еще не эвакуировали в Америку и Великобританию, поэтому они могут стать легкой добычей для вербовщиков из россии.

По словам одного из бывших высокопоставленных работников службы безопасности Афганистана на условиях анонимности, интеграция коммандос в вооруженные силы рф может «изменить правила игры» в войне в Украине. Он также добавил, что вербовкой в Афганистане, вероятно, занимается чвк «вагнер».

По его словам, лучше бы было, чтобы этих коммандос использовали западные союзники и они воевали на стороне Украины. Он добавил, что коммандос «не хотят воевать за русских, потому что русские — враги. Но что еще им делать?».

Также сообщается, что россии помогает Иран. Бывший капитан коммандос заявил, что тех, кто соглашается воевать в вс рф, переправляют из Афганистана в Иран, а затем в россию.

Ранее Курсор писал, что в россии выдумали новую причину для военной агрессии. В снбо рф считают, что в Украине «действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству».

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Курсор сообщал, что российская федерация перебросила в Херсон «специфические войска», потому что хочет устроить уличные бои и затянуть ВСУ в длительное противостояние.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!