У путина пожаловались на разрыв отношений со стороны Запада

По словам лаврова, россия будет «ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил».

Западные государства разорвали практически все отношения с российской федерацией*.

Об этом заявил министр иностранных дел рф сергей лавров, сообщают российские СМИ.

По словам дипломата, в связи с этим россия больше не собираются «бегать за Западом».

«Мы, как уже не раз говорили: за Западом бегать не собираемся. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы иногда очень сложно достигали компромисса, но когда никто никогда никого не обманывал. С Западом все наоборот»,

– сказал лавров.

Он также заявил, что в ближайшее время произойдет «серьезное сокращение возможностей Запада руководить в мировой экономике так, как ему хочется».

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

В российском городе к приезду президента тщательно готовились не один день. В частности, дороги по вероятному маршруту вычистили, ограничили движение по городу и даже отменили открытие елки в одном из районов.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!