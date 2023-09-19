У путина прокомментировали обострение в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь российского диктатора путина песков призвал Азербайджан и Армению придерживаться подписанных ранее трехсторонних документов.

В кремле* озабочены резкой эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе и началом боевых действий.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, информируют российские СМИ.

В частности, песков призвал Азербайджан и Армению придерживаться подписанных ранее трехсторонних документов, которые предполагают признание армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

При этом пресс-секретарь путина не смог подтвердить, что россию заранее предупредили о начале антитеррористических мер в Карабахе. Он также утверждает, что российские миротворцы продолжают выполнять свою функцию и им ничего не угрожает.

Как сообщал Курсор, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Журналисты из Азербайджана распространили кадры уничтожения огневых точек, принадлежащих ВС Армении.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что министр обороны российской федерации сергей шойгу во вторник, 19 сентября, посетит с визитом столицу Ирана Тегеран. По данным СМИ, глава минобороны рф встретится с представителями командования Вооруженных сил исламской республики - в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!