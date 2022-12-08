Шольц сделал заявление о риске применения россией ядерного оружия

По словам канцлера Германии, это реакция путина на то, что «международное сообщество обозначило красную линию».

Риск того, что президент россии владимир путин* решится применить ядерное оружие в войне против Украины, снизился после давление на рф со стороны международного сообщества.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

«Война продолжается с непрекращающейся жестокостью, хотя на сегодняшний момент кое-что изменилось. Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию», — сказал Шольц.

По его словам, после США Германия является одним из наибольших сторонников Украины, включая поставки оружия.

«Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить прямую войну между россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие — во всем мире», — сказал канцлер ФРГ.

Как сообщал Курсор, переговоры с российской федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в Германии были готовы обсуждать с россией вопросы, связанные с вооружением, еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.

«В первую очередь нужно, чтобы россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Разумеется, потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Конечно, мы готовы говорить с россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы уже предлагали это еще до войны, в этой позиции ничего не изменилось», — сказал Шольц.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.