Россия и Иран создают полномасштабное оборонное партнерство — США

В обмен на беспилотники москва предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки».

Главный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в пятницу, что рф* и Иран работают над созданием «полномасштабного оборонного партнерства».

В обмен на беспилотники москва предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки», заявил Кирби американским СМИ.

Чиновник Белого дома также объявил о новом пакете оружия и боеприпасов на сумму 275 миллионов долларов для Украины.

Напомним, что постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд заявила сегодня в пятницу, что москва стремится получить от Ирана «сотни баллистических ракет», взамен предлагая Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки».

Выступая перед Советом Безопасности ООН, Вудворд подчеркнула, что рф нарушает резолюцию 2231, приобретая у Ирана оружие, которое впоследствии используется для «нацеливания на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру». Посол Великобритании заявила, что с августа Тегеран «перебросил москве сотни БПЛА».

«Распространение оружия Ираном представляет собой реальную и значительную угрозу далеко за пределами региона, всему международному сообществу», — подчеркнула Вудворд в кулуарах заседания СБ ООН.

Ранее Курсор писал, что украинские десантники показали трофейный российский БМП «Басурманин».

Также Курсор информировал о том, что одна из переданных Германией самоходных зенитных установок Gepard сбила российскую крылатую ракету в ходе массированного ракетного удара рф по Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.