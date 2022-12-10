В ISW ответили, чем рф заплатит Ирану за дроны-камикадзе и ракеты

Российская федерация* несет большие убытки на фронте в Украине, поэтому заручилась поддержкой Ирана, начав закупать у него дроны-камикадзе. Взамен на ударные беспилотники и поставки баллистических ракет, агрессор может предоставить стране самолеты, системы ПВО и другое военное оборудование.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что рф может отправить Ирану самолеты Су-35 в следующем году, поскольку весной иранские пилоты обучались полетам на таких истребителях. Также путин рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, в частности создание в рф линии по производству беспилотных летальных аппаратов.

В ISW заявили, что такое сотрудничество будет представлять угрозу, как для соседей Ирана, так и для Украины, против которой рф будет использовать оружие, потому что запасы собственного арсенала уже истощены.

«Курсор» писал ранее, что украинская армия намерена зимой продолжать свое контрнаступление на юге и востоке страны, но успех ВСУ на фронте, как считают аналитики, будет зависеть от двух факторов.

Еще мы писали, что по словам аналитиков американского института, президент рф владимир путин, вероятно, намерен объявить о новой волне мобилизации на войну в Украине. Однако, по их мнению, это не спасет российскую армию.

Напомним, что параллельно со значительными потерями личного состава во время боевых действий в Украине российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники.