У Зеленского назвали вооружение, которое необходимо Украине для победы

Украина находится на третьем этапе войны и сейчас нуждается в основном в реактивных системах залпового огня. Об этом в четверг, 28 июля, заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Михаил Подоляк отметил, что ракетные системы залпового огня уже позволили Украине поразить материально-технические объекты российской армии, уничтожить склады со снарядами и топливом, а также оперативно-тактические штабы.
«Это позволило нарушить логистику обеспечения российской армии. Именно поэтому русские значительно снизили количество и интенсивность своих обстрелов, и именно поэтому Вооруженные силы могут уничтожить российскую поддержку, живую силу и передовую», — сказал он.
«Что необходимо? Во-первых, зенитные системы — это ключевой момент. Во-вторых, системы ПВО, чтобы русские не использовали крылатые ракеты и не били по нашим городам. В-третьих, любые беспилотники. В первую очередь, ударные, которые позволят нанести значительные потери российской бронетехнике и российской живой силе», — добавил Михаил Подоляк.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, сколько Украина тратит на армию. Украинский депутат заявил, что украинское правительство тратит на сектор обороны около 15% от ВВП. Интересно, что в мирное время Украина тратила на армию как минимум в 2 раза меньше.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!