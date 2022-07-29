У Зеленского назвали вооружение, которое необходимо Украине для победы

Советник президента Украины, Михаил Подоляк, заявил, что сейчас ВСУ нужны ракетные системы залпового огня, а также как можно больше систем ПВО и ударные беспилотники.

Украина находится на третьем этапе войны и сейчас нуждается в основном в реактивных системах залпового огня. Об этом в четверг, 28 июля, заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Михаил Подоляк отметил, что ракетные системы залпового огня уже позволили Украине поразить материально-технические объекты российской армии, уничтожить склады со снарядами и топливом, а также оперативно-тактические штабы.

«Это позволило нарушить логистику обеспечения российской армии. Именно поэтому русские значительно снизили количество и интенсивность своих обстрелов, и именно поэтому Вооруженные силы могут уничтожить российскую поддержку, живую силу и передовую», — сказал он.

«Что необходимо? Во-первых, зенитные системы — это ключевой момент. Во-вторых, системы ПВО, чтобы русские не использовали крылатые ракеты и не били по нашим городам. В-третьих, любые беспилотники. В первую очередь, ударные, которые позволят нанести значительные потери российской бронетехнике и российской живой силе», — добавил Михаил Подоляк.

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