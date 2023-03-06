«У нас есть общий враг»: посол Украины считает, что Израилю пора менять свое отношение к войне

Евгений Корнийчук напомнил, что запросы Киева о системах ПВО и других формах военной помощи были отклонены.

Украина уже год сражается на свою независимость и свободу с российским агрессором и многие страны поддерживают ее в этой борьбе, предлагая военную помощь. Но Израиль продолжает сохранять нейтралитет, хотя политика страны в отношении войны начинает постепенно меняться, но посол Украины Евгений Корнийчук считает, что нашему государству стоит действовать более решительно.

Об этом он сказал во время конференции «Израиль и новый мировой (бес)порядок», передает издание Haaretz.

Украинский посол на мероприятие привез фрагмент иранского БПЛА, которым российские захватчики обстреливают территорию Украины, и заявил, что сегодня Иран атакует его государство, а завтра может нанести череду ударов по Израилю.

«Мы чемпионы по количеству сбитых иранских беспилотников. У нас есть общий враг, а враг моего врага — мой друг. Так я привлеку внимание израильского правительства», — подчеркнул Евгений Корнийчук.

Он отметил, что Украина очень благодарна Израилю за предоставленную гуманитарную помощь, но, к сожалению, бинтами и антибиотиками войну не выиграть. Запросы Киева, касающиеся передачи систем ПВО и других форм военной помощи были отклонены правительством из-за присутствия российской федерации* в Сирии, но посол Украины назвал это «неубедительными отговорками». Он напомнил, что москва уже вывела из Сирии значительную часть своих войск и перебросив их на украинский фронт.

Корнийчук заявил, что обмен разведданными между Украиной и Израилем продолжался в течение всей войны, и приветствовал недавний визит главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев, но считает, что наша страна должна действовать более решительно, поскольку таких шагов недостаточно.

«Курсор» писал ранее, что чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский дал новое интервью, в котором высказался по ряду тем, связанных с войной в Украине, в частности он оценил по 10-бальной шкале помощь, оказанную ВСУ Иерусалимом.