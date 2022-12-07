У Зеленского отреагировали на слова путина о захвате «новых территорий»

Михаил Подоляк подчеркнул, что путин* подтвердил то, что было очевидно всему миру.

В среду, 7 декабря, российский диктатор владимир путин провел в кремле встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека и сделал ряд заявлений, касающихся, в первую очередь, войны в Украине. В частности, президент рф сказал, что «новые территории», захваченные его армией, являются весомым результатом. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже ответили на такие заявления путина.

На своей странице в Twitter советник руководителя ОП Михаил Подоляк написал, что российский диктатор подтвердил то, что было очевидно всему миру.

По его словам, путин своими заявлениями о захвате «новых территорий» подтвердил то, что россия ведет против Украины захватническую войну геноцидного типа.

Еще в эфире единого телемарафона он прокомментировал слова главы кремля по поводу Азовского моря, которое, по его утверждения, стало внутренним морем рф. Советник руководителя ОП заявил, что оно никогда не станет достоянием агрессора.

Также Подоляк сказал, что путин зафиксировал, что у рф нет никаких других целей, кроме одной – зайти в Украину, убить людей, забрать львиную долю территорий и продолжать совершать геноцид.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на то, что российская федерация продолжает наносить по украинским городам ракетные удары, ее армия проигрывает на фронте. И после победы Украины, внутри страны-агрессора начнется ряд проблем, которые будут разрушать государство.