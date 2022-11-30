В ЕС оценили возможные потери Украины в войне: более 100 тысяч военных и 20 тысяч мирных граждан

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине могли погибнуть 20 000 гражданских. Потери среди украинских военных оцениваются в 100 тысяч военных. Однако до завершения боевых действий установить точные цифры будет невозможно.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время видеообращения.

При этом глава ЕК не назвала конкретные источники, откуда она взяла такие цифры, речь идет о «неназванных источниках». Можно предполагать, что под потерями украинских военных она имела в виду и погибших, и раненых.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что вторжение рф* в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание.

Глава ЕК не назвала потери россии в войне. Но по данным украинского Генштаба, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 30 ноября ликвидировали около 88 тысяч 880 российских агрессоров. При этом за последние сутки – еще 500 человек.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!