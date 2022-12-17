У Зеленского раскритиковали призывы к переговорам с россией

В ОП отметили, что война должна закончиться поражением агрессора.

Российская федерация* продолжает атаковать украинские города и убивать мирных граждан, тем самым демонстрируя, что не хочет решать военный конфликт дипломатическим путем.

Об этом на своем Twitter-аккаунте сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он призвал мировых лидеров, которые подталкивают Украину к переговорам, не отвлекаться на нереальные планы, поскольку договорится с агрессором нельзя.

Михаил Подоляк подчеркнул, что война в Украине должна закончиться поражением рф, а для этого ВСУ нужно больше боеприпасов и вооружения.

«Поэтому, перефразируя Хемингуэя: «Оружие приветствуется!». В необходимых пропорциях артиллерии, бронетехники, беспилотников и ракет дальнего радиуса действия», — заявил советник главы ОП.

«Курсор» писал ранее, что по словам Михаила Подоляка, ключевым автором войны, которую развязали против Украины, является не только владимир путин. Помимо главы кремля, решение прийти в Украину и убивать мирное население еще принимали Патрушев и Ковальчук.

Ещё мы писали, что у Зеленского назвали основную цель массированных ракетных ударов рф.

Помимо этого глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!