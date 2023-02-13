У Зеленского высказались об инициативе переговоров с россией

Российская федерация* делает вид, что готова начать переговорный процесс с Киевом, но на самом деле такими разговорами агрессор хочет отвлечь внимание, чтобы мобилизовать как можно больше военных, накопить силы и затормозить передачу ВСУ поставок оружия от западных стран.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, кремль совершенно не заинтересован в том, чтобы мирным путем завершить войну и его «переговорные инициативы» — способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии.

Подоляк отметил, что рф маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов и делает все возможное, чтобы затормозить украинским бойцам передачу танков и ракет. Но агрессору никогда не стоит верить.

«Курсор» писал ранее, что в декабре 2022 года российская федерация подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины, продолжали обстрелы и не представляли серьезной базы для диалога с Киевом. В ISW объяснили, что агрессор манипулировал темой переговоров, чтобы задержать поставки западных танков ВСУ и подготовиться к новому масштабному наступлению.

Еще мы писали, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Напомним, что аналитики Института изучения войны считают, что кремль преувеличивает важность каждого тактического наступления в своей пропаганде, чтобы деморализовать украинцев и заставить Запад усомниться в важности военной поддержки Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!