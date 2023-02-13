В ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной

Однако кремль* не предлагал ни одной серьезной базы для переговоров.

В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины, продолжали обстрелы и не представляли серьезной базы для диалога с Киевом. В ISW объяснили, что агрессор манипулировал темой переговоров, чтобы задержать поставки западных танков ВСУ и подготовиться к новому масштабному наступлению. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики подчеркнули, что рф начала активно распространять нарратив о переговорах в декабре и это совпало с подготовкой оккупантов к обширной наступательной операции, запланированной на начало текущего года. В кремле пытались помешать западным странам передать ВСУ современные танки, играя на их желание завершить конфликт мирным путем.

В ISW также отметили, что кремлевские чиновники продолжают распространять нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности представляет новую угрозу безопасности россии, хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

«Курсор» писал ранее, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Напомним, что британские разведчики опубликовали последние данные по потерям россии в войне против Украины. В спецслужбе заявили, что за последние несколько недель оккупанты понесли самые большие потери за все время боевых действий.

Читайте также, что вскоре российская федерация может пойти в новое полномасштабное наступление, поскольку 24 февраля будет ровно год с начала войны в Украине и оккупанты попытаются достичь каких-то успехов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби предполагает, что наступательные операции армия агрессора возобновит весной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!