В некоторых регионах россии «приостановили» мобилизацию

В Алтайском крае и Орловской области объявили об окончании первой волны «частичной» мобилизации, объявленной несколько недель назад владимиром путиным.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, его регион выполнил в полном объеме задания, которые органы управления *вс рф поставили в рамках первого этапа мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Расходы, связанные с оповещением граждан подлежащих призыву, их транспортировкой к местам сборов, обеспечение дороги легли на плечи наших муниципалитетов. Где необходимо, там поддержка городам и районам будет обеспечена, – добавил Томенко.

О «приостановке» призыва также заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, что тоже обусловлено решением министерства обороны.

«Пока команд от минобороны нет. Призыв на данный момент, на сегодняшний день, не проводится. Будем ждать решений минобороны», – сказал он.

По словам главы региона, получившие повестку должны явиться в военкомат, чтобы уточнить данные и «подтвердить мобилизационную готовность».



Ранее мы рассказывали, что в россии выдали повестку женщине, не имеющей военного опыта. 35-летняя Людмила получила режиссерское образование и даже не имеет военного билета, но должна явиться в военкомат.

Также «Курсор» сообщал, что о том, почему, по мнению Владимира Зеленского, россия хочет переговоров с Украиной. Он считает, что оккупанты пытаются зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. С помощью «переговоров» путин желает перерисовать границы, разделить мир на зоны влияния, уничтожить общее пространство сотрудничества и развития. Больше узнайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно Эстония обвинила россию в похищении тысячи украинских беженцев у границы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!